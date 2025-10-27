En el búnker de Fuerza Patria que se montó en un hotel céntrico de La Plata, Kicillof fue el único que habló desde el escenario en el que estaban además Sergio Massa y Máximo Kirchner, las otras patas del espacio.

“El Gobierno se equivoca si festeja este resultado electoral”, dijo el mandatario, e hizo una lectura contraria a la del Presidente. “Seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo con el Gobierno”, sostuvo en referencia a los resultados a nivel nacional, donde La Libertad Avanza sacó el 40,7% de los votos.

“También se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo, de enorme sufrimiento, donde cierran empresas todos los días y los más vulnerables sufren cada vez más”, sumó.