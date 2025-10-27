Elecciones 2025
Axel Kicillof: "Milei se equivoca si festeja este resultado electoral"
El gobernador de Buenos Aires habló desde La Plata luego de las elecciones legislativas y confrontó con el Presidente.
En el búnker de Fuerza Patria que se montó en un hotel céntrico de La Plata, Kicillof fue el único que habló desde el escenario en el que estaban además Sergio Massa y Máximo Kirchner, las otras patas del espacio.
“El Gobierno se equivoca si festeja este resultado electoral”, dijo el mandatario, e hizo una lectura contraria a la del Presidente. “Seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo con el Gobierno”, sostuvo en referencia a los resultados a nivel nacional, donde La Libertad Avanza sacó el 40,7% de los votos.
“También se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo, de enorme sufrimiento, donde cierran empresas todos los días y los más vulnerables sufren cada vez más”, sumó.