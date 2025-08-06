CAÑUELAS AL DÍA - Efectivos de la Sección Seguridad Vial “Cañuelas” del Escuadrón Seguridad Vial “Autopista Sur” perteneciente a la Agrupación Buenos Aires se encontraban desplegados a la altura del kilómetro 76 de la Ruta Nacional Nº 3 cuando interceptaron un camión de cargas generales que se dirigía desde Capital Federal hacia el interior de la provincia de Buenos Aires.

Al comenzar con el control correspondiente, el conductor no presentó licencia de conducir, y tras efectuar la inspección de la carga personal de la Fuerza detectó un pallet sin remito o factura, cuyo contenido no pudo ser justificado.

Los gendarmes detectaron productos farmacéuticos sin documentación respaldatoria, (algunos de ellos de alto riesgo sanitario, como Remifentanilo y Morfina Clorhidrato).

Inmediatamente, los uniformados dieron intervención al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Luis Antonio Armella instruidos por la Secretaria Penal N°4 a cargo del Dr. Nicolás García Lira quien autorizó el traslado del vehículo hacia la Sección Seguridad Vial Cañuelas, donde se efectuó una inspección minuciosa con apoyo del personal de Criminalística y Estudios Forenses.

Como resultado del operativo, los funcionarios decomisaron más de 2.000 ampollas de morfina, 250 frascos de remifentanilo y una gran cantidad de medicamentos e insumos médicos.

Asimismo, incautó el camión con acoplado junto con la mercadería, mientras que el conductor quedó detenido por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes).