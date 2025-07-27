DIB-En un comunicado, los ruralistas bonaerenses celebraron la decisión de Milei y a la vez recordaron que según su punto de vista aún con buenos precios y clima “los derechos de exportación son un robo que por décadas nos condenó al estancamiento nacional”.

Carbap dejó sentado su apoyo al plan económico que lleva adelante Luis Caputo: “entendemos que el camino trazado por el Gobierno Nacional es el correcto en cuanto al ordenamiento de la macroeconomía —disciplina fiscal, reducción de la inflación, normalización de precios relativos y búsqueda de mayor previsibilidad y simplificación burocrática”, escribieron.

“Es imprescindible que desde los municipios y las provincias, en nuestro caso de Buenos Aires como de La Pampa, se entienda el esfuerzo que se realiza desde el sector privado para acompañar el rumbo del Gobierno Nacional, y ajusten la pesada estructura y filtraciones ineficientes de fondos públicos para alivianarnos la presión impositiva a todos”, enfatizaron.

“Ahora es tiempo de dar vuelta la página de la argentina populista y hacer foco en la economía de la inversión”, señalaron en un párrafo que cierre con una alusión a “una argentina próspera”. “Es un año político, un año de elecciones, un año donde hay que tener claro una cosa, no queremos volver a la argentina del pasado”, cerró el comunicado.

SG