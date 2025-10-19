Cayó el empleo formal en la Provincia durante el mandato de Milei
Este domingo se publicó un estudio del Centro de Economía Política Argentina que refleja un “marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados”.
Entre noviembre de 2023 y julio de 2025, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados se redujo en 4.472 casos (-2,7%), pasando de 167.669 a 163.197. En términos absolutos, según CEPA, el sector más afectado fue la Construcción, con una pérdida de 755 empleadores, seguido por la Industria manufacturera, -743; Servicio de transporte y almacenamiento, -678; Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, -643; Servicios inmobiliarios, -386.
En términos relativos, el sector más golpeado fue Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con una caída del -10,5%, seguido por la Construcción, -9,6%; Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento, -6,4%; Servicios inmobiliarios, -6,4%, y Servicio de transporte y almacenamiento, -5,6%.