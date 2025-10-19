Entre noviembre de 2023 y julio de 2025, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados se redujo en 4.472 casos (-2,7%), pasando de 167.669 a 163.197. En términos absolutos, según CEPA, el sector más afectado fue la Construcción, con una pérdida de 755 empleadores, seguido por la Industria manufacturera, -743; Servicio de transporte y almacenamiento, -678; Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, -643; Servicios inmobiliarios, -386.

En términos relativos, el sector más golpeado fue Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con una caída del -10,5%, seguido por la Construcción, -9,6%; Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento, -6,4%; Servicios inmobiliarios, -6,4%, y Servicio de transporte y almacenamiento, -5,6%.