El nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos también se originó en los acuerdos salariales a los que llegó el gobierno provincial con los gremios que representan a los trabajadores de la educación. El secretario ejecutivo de la asociación, Martín Zurita, explicó que «con estas adecuaciones buscaremos mantener y garantizar la calidad educativa, como ha sido siempre el objetivo de las instituciones que representamos».

No obstante, el dirigente aclaró que «las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo para que este aumento, que está por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, no altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados».

Zurita remarcó que «este esfuerzo lo hacen todos los que integran el sector porque somos conscientes de la importancia de mantener un sistema que resulte sustentable, de calidad, con la responsabilidad social que tenemos en educar a nuestros niños y jóvenes».