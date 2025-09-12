DIB - El Gobierno de la provincia de Buenos Aires amplía su campaña de vacunación contra el dengue y, desde el lunes 15 de septiembre, la dosis estará disponible para todas las personas de entre 15 y 59 años que vivan en cualquier municipio bonaerense, hayan tenido o no la enfermedad.

Según explicó el ministerio de Salud bonaerense, se enviarán 22.100 turnos a quienes ya se anotaron pero no fueron citados por encontrarse fuera de la población objetivo de esa primera parte de la campaña. Sin embargo, los interesados deberán registrarse en Mi Salud Digital y se les asignará, vía mail, un día y horario para concurrir a inmunizarse.

Hasta ahora, los vacunados fueron jóvenes y adultos de entre 15 y 59 años que transitaron la enfermedad. Pero en esta nueva etapa podrán solicitar un turno todas las personas de esa franja etaria que deseen recibir la vacuna.

Una vez asignada la cita por correo electrónico, las y los bonaerenses podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios disponibles en los 135 municipios de la provincia, que pueden consultarse en la página www.gba.gob.ar/vacunacion/, y serán inmunizados de forma gratuita, sin necesidad de orden médica.