DIB - El establecimiento de un período de veda se encuadra en lo previsto por el capítulo 4, artículo 12, de la Ley Provincial de Pesca N.º 11.477.

De acuerdo con la legislación vigente, durante el período de veda se permitirá únicamente la práctica de la pesca deportiva y recreativa de pejerrey los días sábados, domingos y feriados, respetando el número máximo de piezas a extraer por pescador y por día y el tamaño mínimo de captura estipulados. Para la laguna Chasicó (partidos de Villarino y Puán) se incluye, además de los días enunciados, el viernes.

Además, se prohíbe durante el período de veda la realización de toda competencia deportiva relacionada con el pejerrey y las actividades de pesca comercial en ambientes de aguas interiores provinciales.

En los considerandos de la disposición de agosto de 2008 se consigna que estudios técnicos realizados permiten determinar que, de acuerdo con la característica del desarrollo gonadal del pejerrey, en aguas interiores de la provincia de Buenos Aires la época reproductiva registra su mayor actividad durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de cada año.

Que, en concordancia con ello y a los efectos de tender al logro de la conservación y sustentabilidad de las poblaciones de pejerrey en los ambientes acuáticos interiores provinciales, resulta necesario establecer las medidas pertinentes con el objeto de proteger la actividad reproductiva de la especie durante los meses citados.