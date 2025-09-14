El escrutinio definitivo se lleva a cabo en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, de forma diaria, organizado por la Junta Electoral de la Provincia con la participación de la Justicia Nacional Electoral, el Ministerio de Gobierno y las diferentes fuerzas políticas.

Este domingo se llegó a los últimos partidos de la segunda sección electoral. Es un certificado de escrutinio mucho más simple que en elecciones anteriores, al tener solo dos cuerpos.

Es probable que, antes de que termine esta semana, se oficialicen los resultados de toda la provincia y se consagren los legisladores elegidos.