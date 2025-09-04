La decisión en Buenos Aires es por efecto de las inundaciones y abarca el período desde el 1° de marzo de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.

Las explotaciones rurales afectadas se encuentran en circunscripciones específicas de los Partidos de:

• Puán (circunscripciones VII, VIII, IX y X)

• Tornquist (circunscripciones IV y V)

• Nueve de Julio (circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV)

• Carlos Casares (circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI)

• General Lamadrid (circunscripciones II, III, IV, IX, X, XI y XII)

• Coronel Suárez (circunscripciones III, IV, V, X, XI, XII y XIV)

• Guaminí (circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX)

• Bolívar (circunscripciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII)

• Tapalqué (circunscripción VIII)

• Veinticinco de Mayo (circunscripciones II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII)

• Saladillo (circunscripciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX)

• Roque Pérez (circunscripciones III, IV, V, VII y VIII)

La fecha de finalización del ciclo productivo para estas explotaciones se fijó en el 31 de agosto de 2025.