Declaran la emergencia agropecuaria en Buenos Aires
El Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en las provincias de Buenos Aires. La medida se formalizó a través de las Resoluciones 1305/2025 y 1306/2025 publicadas este jueves en el Boletín Oficial.
La decisión en Buenos Aires es por efecto de las inundaciones y abarca el período desde el 1° de marzo de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.
Las explotaciones rurales afectadas se encuentran en circunscripciones específicas de los Partidos de:
• Puán (circunscripciones VII, VIII, IX y X)
• Tornquist (circunscripciones IV y V)
• Nueve de Julio (circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV)
• Carlos Casares (circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI)
• General Lamadrid (circunscripciones II, III, IV, IX, X, XI y XII)
• Coronel Suárez (circunscripciones III, IV, V, X, XI, XII y XIV)
• Guaminí (circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX)
• Bolívar (circunscripciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII)
• Tapalqué (circunscripción VIII)
• Veinticinco de Mayo (circunscripciones II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII)
• Saladillo (circunscripciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX)
• Roque Pérez (circunscripciones III, IV, V, VII y VIII)
La fecha de finalización del ciclo productivo para estas explotaciones se fijó en el 31 de agosto de 2025.