Representantes de ATE presentaron una nota dirigida al ministro de Trabajo, Walter Correa, para que, "por su intermedio se gestione la reapertura de la paritaria", y continuar con la negociación salarial "en este contexto donde la inflación sigue apremiando los bolsillos de nuestros compañeros".

En la solicitud, el gremio hace hincapié en que resulta "indispensable que podamos continuar trabajando en conjunto entre el Estado provincial y los sindicatos para sostener una paritaria abierta y permanente" y así "logremos recuperar poder adquisitivo salarial".

La última negociación paritaria tuvo lugar en agosto, cuando se acordó un incremento del 5% a pagar en dos tramos, en los meses de septiembre y noviembre.

La última tanda de aumentos para los estatales de la provincia se terminó de pagar en agosto: fue del 2,5% para octubre como segunda cuota de otro 2,5% en agosto.