Cine Nacional
Diego Notario y su experiencia en "Homo Argentum"
El reconocido locutor marplatense pasó por Enfocados y nos contó sobre su participación en la película más vista de este año
El locutor Diego Notario es el autor de un relato radial que se escucha al inicio de la segunda de las 16 minihistorias que ofrece la nueva producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por Guillermo Francella.
Su participación en Homo Argentum y El Jockey había sido precedida por su trabajo en la serie “Entre Hombres”, que tuvo a Claudio Rissi como protagonista. El profesional, que tiene amplia experiencia en radio y en transmisiones en vivo de turf, se mostró muy contento con su presente laboral y adelantó que pronto se estrenará una serie en la que también estará participando como actor de voz.