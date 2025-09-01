El locutor Diego Notario es el autor de un relato radial que se escucha al inicio de la segunda de las 16 minihistorias que ofrece la nueva producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por Guillermo Francella.

Su participación en Homo Argentum y El Jockey había sido precedida por su trabajo en la serie “Entre Hombres”, que tuvo a Claudio Rissi como protagonista. El profesional, que tiene amplia experiencia en radio y en transmisiones en vivo de turf, se mostró muy contento con su presente laboral y adelantó que pronto se estrenará una serie en la que también estará participando como actor de voz.