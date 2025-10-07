Docentes: jornada de protesta y paro este miércoles

El Frente de Unidad Docente Bonaerense se reunió y decidió convocar a una jornada de protesta para darle continuidad a las acciones contra el recorte salarial y el ajuste del gobierno nacional.

La jornada de protesta involucra la convocatoria a diferentes plazas públicas en cada uno de los distritos, para darle continuidad al plan de lucha en defensa de la educación pública y los derechos de las y los trabajadores de la educación.

Por el lado de Tribuna Docente, en la Lista Multicolor del SUTEBA, llaman al paro contra el ajuste, en defensa de la educación y de las condiciones de trabajo y estudio.

Exigen a CTERA y SUTEBA un verdadero plan de lucha con paros progresivos y movilizaciones.

Piden por la restitución del FONID, en defensa de los fondos nacionales para el IPS, en defensa de todas las partidas para educación, por la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, rechazo al presupuesto 2026, por una nueva ley de financiamiento y por el financiamiento de la ley de Educación Técnica Profesional.

Y suman consignas como “Fuera Milei y el ajuste de Kicillof”; por un salario básico de $1.200.000 para el cargo testigo y contra los ataques a las condiciones de trabajo, el IOMA y el IPS.