Piden por la restitución del FONID, en defensa de los fondos nacionales para el IPS, en defensa de todas las partidas para Educación, por la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, rechazo al Presupuesto 2026, por una nueva Ley de Financiamiento, y por el financiamiento de la ley de Educación Técnica Profesional.

La medida coincide con un paro de actividades impulsado por el sector disidente de Suteba, que se va a desarrollar el mismo día.