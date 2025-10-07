Reclamos
Docentes convocan a una jornada de protesta este miércoles
El Frente de Unidad Docente Bonaerense se reunió y decidió convocar a una jornada de protesta para darle continuidad a las acciones contra el recorte salarial y el ajuste del Gobierno Nacional.
Piden por la restitución del FONID, en defensa de los fondos nacionales para el IPS, en defensa de todas las partidas para Educación, por la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, rechazo al Presupuesto 2026, por una nueva Ley de Financiamiento, y por el financiamiento de la ley de Educación Técnica Profesional.
La medida coincide con un paro de actividades impulsado por el sector disidente de Suteba, que se va a desarrollar el mismo día.