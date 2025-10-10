DIB - Mientras el crédito hipotecario desde agosto comenzó a transitar un camino de inestabilidad con subas de tasas y bancos que pusieron freno a la recepción de nuevas solicitudes, dos de cada diez operaciones de compra de inmuebles en la provincia de Buenos Aires fueron de terrenos. Es decir, el sueño de la construcción de la casa propia sigue presente.

Así se desprende de datos oficiales del primer semestre de este año en el territorio bonaerense, donde el 21% de las operaciones fue de compraventa de terrenos, el 36% de casas y el 29% de departamentos. Detrás de ello se ubican con 6% los locales y con 3% los campos y galpones, cada uno.

De acuerdo con un estudio del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA), el crecimiento en el interés por los lotes es diferente en los distintos departamentos judiciales del territorio.

Crédito hipotecario: cuáles son las tasas

En medio de la volatilidad, algunos bancos siguen con la oferta de préstamos, pero a tasas muy difíciles de sostener. Pasaron de 4 puntos en agosto a alrededor de 10 en la actualidad, y el puntaje crediticio promedio pasó de 610 a más de 900 puntos.

Además, los bancos endurecieron los topes en la relación cuota-ingreso, exigieron mayor antigüedad laboral y elevaron los anticipos mínimos. Cada entidad establece sus propios criterios, pero los valores actuales muestran un umbral que deja fuera a gran parte de la clase media.

En ese sentido, el Banco Nación, para pedir un préstamo de unos $100.000.000, exige acreditar ingresos por $2.026.741, con una cuota inicial de unos $500.000 mensuales. En el caso de los privados, aunque las tasas son más altas, se solicitan ingresos desde $1.100.000, es decir, más bajos, para solicitar un préstamo.