El Obispo Salaberry estuvo en una jornada en la Catedral platense, con capellanes del Servicio Penitenciario
Con la participación del arzobispo de La Plata, Monseñor Gustavo Carrara, se llevó a cabo el encuentro de trabajo, con el objetivo de realizar una evaluación de las prácticas pastorales en contexto de encierro.
DIB - Salaberry, recordemos, es presidente de la Comisión de Pastoral Carcelaria de la Argentina.
En la apertura de la reunión, Carrara agradeció el trabajo de los presentes y leyó un fragmento del libro “El Derecho a la esperanza”, que incluye mensajes sobre las cárceles del recientemente fallecido Papa Francisco.
Por su parte, Salaberry destacó la valiosa tarea de quienes participaron de la jornada, reconociendo que lo hacen “en un ámbito difícil, de lucha, pero de presencia de Dios”.
MR