DIB - Salaberry, recordemos, es presidente de la Comisión de Pastoral Carcelaria de la Argentina.

En la apertura de la reunión, Carrara agradeció el trabajo de los presentes y leyó un fragmento del libro “El Derecho a la esperanza”, que incluye mensajes sobre las cárceles del recientemente fallecido Papa Francisco.

Por su parte, Salaberry destacó la valiosa tarea de quienes participaron de la jornada, reconociendo que lo hacen “en un ámbito difícil, de lucha, pero de presencia de Dios”.

MR