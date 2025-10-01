En la tarde de este martes, efectivos de la policía ingresaron al departamento ubicado en el piso 11 de la calle Las Heras 126, Bahía Blanca, y hallaron sin vida al segundo jefe de la delegación Inteligencia Criminal en Investigaciones de la Prefectura de Zona Mar Argentino Norte. Identificado como Cristian Roa, tenía 37 años y no asistía al trabajo ni respondía el teléfono desde hacía un par de días.

Según reporta el medio bahiense La Brújula, tras romper una puerta y lograr ingresar al departamento, la policía halló el lugar desordenado y sucio. El cuerpo de Roa se encontraba en el antebaño y presentaba al menos un disparo en la sien. También, de acuerdo con el mismo medio, se habrían reportado impactos de bala en las paredes de la vivienda.

Se presume que la muerte del prefecto ocurrió 36 horas antes del hallazgo de su cuerpo, a las 16:00 hs. de este martes 30 de septiembre de 2025. Al lugar se trasladó Policía Científica, la cual hizo un relevamiento de la escena.

En las últimas horas se informó que personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) se encuentra trabajando en el relevamiento de cámaras y en recabar testimonios de eventuales testigos o vecinos.

De acuerdo con otro medio local, La Nueva, hasta ahora el expediente se mantiene en una UFIJ nº 7, que es genérica. La causa está en manos de la fiscal Marina Lara, quien ordenó las medidas de prueba y coordina la investigación. De haber indicios que lleven a pensar que fue un homicidio, será transferida a la fiscalía especializada en la materia, a cargo del fiscal Jorge Viego.

Con información de La Brújula 24 y La Nueva.