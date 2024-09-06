En este sentido, Endere expresó: “el proyecto se basa en cuatro pilares fundamentales: Eficiencia y ahorro, al simplificar el proceso electoral y reducir drásticamente la impresión y distribución de boletas; Modernización; Equidad, asegurando que todas las fuerzas políticas tengan presencia en el recinto de votación y Transparencia, eliminando prácticas fraudulentas como la manipulación y el robo de boletas”.

Además, el Diputado olavarriense del PRO indicó que “el de la Boleta Única es un proyecto trabajado y acordado por los tres bloques y demuestra que en la Provincia hay una oposición responsable que trabaja para mejorar la calidad institucional”.

“Con la implementación de la BUP se hará más ágil y sencilla la votación, eliminando la complejidad de un cuarto oscuro con múltiples boletas. Al estar todos los candidatos en una sola boleta, se facilita el proceso tanto para los votantes como para las autoridades electorales”, agregó.

Finalmente, Martín Endere afirmó: “Con la Boleta Única, no solo se moderniza el sistema electoral, sino que también se garantiza un uso más eficiente de los recursos públicos. Los fondos que se ahorren podrán ser redirigidos a áreas prioritarias como salud y educación, promoviendo una gestión responsable del presupuesto estatal”.