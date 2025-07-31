DIB - En el primer turno autoridades de Economía y Trabajo recibirán a los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). La audiencia se llevará a cabo desde las 10.30

Las conversaciones salariales se retomarán luego del último acuerdo alcanzado en el mes de julio en el que la mayoría de los sindicatos aceptaron la oferta de 10% escalonado- 6 % para el mes de mayo y un 4 % para el mes de julio-.

Tras algunos meses de parate- en el medio se efectivizó el pago del medio aguinaldo- las partes retomarán las negociaciones.

Cabe mencionar que la última negociación con los maestros mostró un quiebre entre los gremios ya que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) catalogó de insuficiente la propuesta y concretó un paro de actividades. El Suteba de Roberto Baradel y el sindicato UDOCBA, cercano a la CGT- en cambio, avalaron de forma “masiva” el incremento de la provincia. (DIB)