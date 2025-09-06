Salud
Fentanilo contaminado: aumentó un 52 % la probabilidad de muerte en los pacientes afectados
Lo determinó el segundo informe presentado por el Cuerpo Médico Forense en el marco de la investigación que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak.
De acuerdo con el documento, de las 40 historias clínicas analizadas hasta el momento, 24 presentan “nexo concausal” entre la aplicación del medicamento y los cuadros infecciosos que derivaron en fallecimientos. Las bacterias detectadas fueron halladas tanto en hemocultivos de los pacientes como en ampollas de las partidas desechadas.
La investigación, a cargo del juez Ernesto Kreplak, del Juzgado Federal n.º 3 de La Plata, tiene 17 imputados. Con esta nueva pericia, la Justicia deberá definir los procesamientos en los próximos días, mientras familiares de las víctimas continúan reclamando justicia frente a hospitales y tribunales.