De acuerdo con el documento, de las 40 historias clínicas analizadas hasta el momento, 24 presentan “nexo concausal” entre la aplicación del medicamento y los cuadros infecciosos que derivaron en fallecimientos. Las bacterias detectadas fueron halladas tanto en hemocultivos de los pacientes como en ampollas de las partidas desechadas.

La investigación, a cargo del juez Ernesto Kreplak, del Juzgado Federal n.º 3 de La Plata, tiene 17 imputados. Con esta nueva pericia, la Justicia deberá definir los procesamientos en los próximos días, mientras familiares de las víctimas continúan reclamando justicia frente a hospitales y tribunales.