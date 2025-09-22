La legisladora expresó que, en caso de aprobarse el proyecto de ley, el precio “tendría que estar publicitado en todas las páginas que tienen las empresas en Internet, en todas las estaciones de servicio, en cartelería y, también, el ente regulador, que es el Estado de la Provincia de Buenos Aires, deberá informarlo a la ciudadanía”.

“Necesitamos devolverle a nuestra ciudadanía un rol del Estado que esté presente, pero además una seguridad y una protección para que ellos sepan que hay alguien que está pensando en ellos y que les estamos diciendo cuál es la economía que deben manejar”, consideró.

Respecto del impacto y de la territorialidad de la norma puntualizó: “Si una petrolera quiere distribuir dentro de nuestra provincia, tiene que informar. Y si una estación de servicio quiere vender dentro de nuestra provincia, tiene que informar”.

“Y lo otro que pide nuestro proyecto -agregó- es que esto entre con vigencia rápida”.

“Queremos que, ni bien sea publicado en el Boletín Oficial, tenga 30 días para entrar en vigencia. Porque, por lo general, las leyes tardan 120 días en entrar en vigencia luego de estar en el Boletín Oficial”.