José Dip, conocido también por su restaurante “El Oasis”, dirige una cocina que celebra el buen sabor; su propietario y chef suele multiplicar anécdotas de las cosas que ha vivido.

En 1966, el turco Cafrune, de paso por Huanguelén, por intermedio de Dip conoció al pampa Larralde. En aquel momento Cafrune se llevó un par de temas de José que luego grabaría (“Permiso”, “Sin pique”). Desde ese momento y hasta la muerte de Cafrune, el turco y el pampa mantuvieron una amistad permanente. Foto: Facebook José Larralde (un gigante olvidado)