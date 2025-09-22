Previo a dar la explicación, el mandatario apuntó contra la decisión del presidente, quien impulsó un cambio en el régimen electoral para la elección de cargos nacionales: la implementación del sistema de Boleta Única de Papel para las 23 provincias y CABA.

En este aspecto, subrayó que “cambió un sistema que funcionaba bien apelando a dos mentiras. Una tenía que ver con que el sistema de boletas facilitaba el fraude, diciendo que era un sistema endeble y frágil. Nunca desde la vuelta de la democracia hubo fraude (...) eso es escandalosamente falso”.

La segunda mentira tiene que ver con que “es más caro y costoso” y Milei dijo que iban a ahorrar plata, sostuvo el gobernador.

Detalló que la elección de septiembre tuvo un costo total de $85.000 millones y que para la elección de octubre, a cargo del Gobierno nacional, hay dispuesto un presupuesto de $320.000 millones. De allí, el 40% se destina a la provincia y costaría $150.000 millones. “Va a costar el doble; va a salir más caro usar la boleta de papel que la boleta partidaria; dos mentiras sobre las que fundamentó el nuevo sistema”.

En detalle, las modificaciones en el sistema que encontrarán los votantes son que “la única boleta que vale es la que dan las autoridades de mesa, firmada por la autoridad de mesa. Cuando uno presenta el documento, te dan la boleta que viene vacía junto con una lapicera que te dan para marcar”, indicó.

Y agregó: “No hay sobre. No hay cuarto oscuro. Habrá un biombo, que permite que las autoridades de mesa no puedan ver lo que uno marca”. Además informó que “no se puede sacar fotos de las boletas; está prohibido”.

Kicillof advirtió que con esta nueva modalidad “es difícil confundirse, pero como es una novedad es importante”.