Kicillof valoró también su estrategia de “desdoblar” las elecciones legislativas del calendario nacional. Remarcó que fueron las “más limpias de la historia”.

“Veníamos a demostrar que había otro camino posible y a construir otra alternativa, este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas”, expresó.

“Los bonaerenses la están pasando mal, vamos a seguir siendo el escudo con todos los instrumentos que protegen al pueblo de la provincia, pero vamos a seguir trabajando con las otras provincias ante la desintegración que plantea el gobierno nacional”, añadió.

Afirmó que con el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas del distrito “queda confirmado en Argentina que hay otro camino y que desde este lunes comienzan a recorrerlo.