DIB - En el escrito, el gobierno bonaerense pidió que se fije una audiencia conciliatoria entre las partes en función de la “apremiante situación económica” que fue descrita en la demanda presentada en abril de 2024.

El reclamo provincial tiene que ver con diversas deudas que el Gobierno nacional tiene por recortes en varios programas, pero el pedido de este martes está relacionado con fondos previsionales de la ANSES, que tienen como objetivo compensar los desequilibrios que tiene el sistema jubilatorio bonaerense.

Esta deuda es por 1.6 billones, pero el total que reclama el gobierno provincial asciende a $12,1 billones si se toman los diversos ítems que exige la administración bonaerense.

MR