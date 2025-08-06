Kicillof reclama la intervención de la Corte por la deuda
El gobernador bonaerense presentó este martes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un recurso para que el máximo tribunal se expida sobre una deuda de $12 billones que el gobierno del presidente Javier Milei tiene con la provincia de Buenos Aires.
DIB - En el escrito, el gobierno bonaerense pidió que se fije una audiencia conciliatoria entre las partes en función de la “apremiante situación económica” que fue descrita en la demanda presentada en abril de 2024.
El reclamo provincial tiene que ver con diversas deudas que el Gobierno nacional tiene por recortes en varios programas, pero el pedido de este martes está relacionado con fondos previsionales de la ANSES, que tienen como objetivo compensar los desequilibrios que tiene el sistema jubilatorio bonaerense.
Esta deuda es por 1.6 billones, pero el total que reclama el gobierno provincial asciende a $12,1 billones si se toman los diversos ítems que exige la administración bonaerense.
MR