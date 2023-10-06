La campaña va en sintonía con el trabajo que viene realizando el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría para apuntalar las políticas públicas de prevención y concientización respecto a la ludopatía y el juego problemático.

En ese sentido, ambas partes planificaron y realizaron talleres en forma conjunta en escuelas de la provincia de Buenos Aires. Fue en respuesta a pedidos de las propias comunidades educativas que detectaron casos de estudiantes vinculados con apuestas on line.

Además, el Observatorio elaboró este año una renovada guía que ofrece una serie de tips sobre juego responsable, herramientas de prevención en las plataformas on line y un test de autoevaluación para quienes busquen un primer indicio acerca de si su personalidad o comportamiento puede tener características propias de jugadores/as compulsivos/as.

La guía, además, incluye un mapa interactivo que posibilita el acceso de forma inmediata a teléfonos, direcciones y horarios de funcionamiento de los centros de tratamientos y grupos de autoayuda gratuitos que están distribuidos a lo largo y ancho de la Provincia.

“Esta nueva campaña forma parte de las funciones de la Defensoría en lo que hace a ser un facilitador para el desarrollo de programas y políticas públicas destinada a la prevención de consumos problemáticos. En ese sentido, es fundamental para nosotros el rol que cumplen las y los profesionales del Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo. Además, coincidimos en la necesidad de alertar sobre el flagelo del juego clandestino, cuyas modalidades se han multiplicado con la virtualidad”, explicó el licenciado Juan Gossen, director general en la Defensoría e integrante del Observatorio.