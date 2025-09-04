La medida deja atrás la exigencia de la Ley Electoral 5109, que limitaba esa función solo a votantes locales. Desde el organismo explicaron que se busca facilitar la tarea de las agrupaciones políticas y, al mismo tiempo, reforzar la fiscalización de los comicios.

Según la resolución, «la presencia de fiscales es clave para dar transparencia y legitimidad al proceso electoral, garantizando que los resultados expresen de manera auténtica la voluntad de los electores».

Cabe destacar que, en esta elección habrá 41.189 mesas habilitadas en todo el territorio bonaerense.