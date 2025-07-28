DIB - Bianco explicó que “desde el ministerio de Seguridad se vienen definiendo cuáles van a ser las tareas de cada una de las fuerzas que integran la Policía de la Provincia”. Señaló que las fuerzas especiales estarán dentro de los establecimientos escolares “llevando adelante la actividad del comando electoral”, mientras que el personal policial que presta servicios en las comisarías “va a estar por fuera del perímetro de las escuelas”.

En cuanto al traslado de urnas, Bianco indicó que “cada camión va a contar con un patrullero de la policía de la Provincia de custodia, y además de la geolocalización que tienen los camiones de Correo Argentino, los patrulleros de la fuerza provincial tendrán su propia geolocalización”. El objetivo, afirmó, es “garantizar que las cosas sucedan tal como ha sido planificado por el comando electoral”.

Respecto al trabajo con el Correo Argentino, el funcionario dijo que se avanzó “en el convenio para la coordinación de la logística, transmisión de datos y el recuento provisorio”.

Bianco anticipó que el próximo 23 de agosto se llevará a cabo un simulacro electoral integral como prueba general antes de la elección. “Se va a convocar a los fiscales y a la prensa para realizar una prueba completa”, aseguró.

El despliegue forma parte del dispositivo integral que la provincia de Buenos Aires implementará para garantizar el desarrollo del proceso electoral en condiciones de seguridad, trazabilidad y coordinación logística.

SIP