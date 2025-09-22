La propuesta, informaron fuentes oficiales, se enmarca en la Ley Micaela Bonaerense N° 15.134, que establece la capacitación obligatoria en género y violencias por razones de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

La formación comenzará el 6 de octubre y se desarrollará de manera virtual entre el 13 de octubre y el 3 de noviembre, con cierre y entrega del trabajo final el 15 de noviembre. El cursado combinará encuentros sincrónicos y contenidos asincrónicos en la plataforma del Ministerio de Mujeres y Diversidad.

Para aprobar, los participantes deberán asistir a los encuentros de apertura y cierre, completar las actividades de cada módulo y presentar un trabajo final integrador.