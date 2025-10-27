DIB- La victoria de La Libertad Avanza en la provincia se explica por dos particularidades: la participación fue mayor a la que se registró el 7 de septiembre y eso fue casi todo ganancia para los libertarios, que sumaron casI 900 mil votos más que en la elección del mes pasado.

Con el 98,8% de las mesas escrutadas, la lista que encabezó Diego Santilli sumó 873.091 votos más que los que obtuvo LLA en la totalidad de las ocho secciones de la provincia en las elecciones del 7 de septiembre. En cambio, el peronismo perdió 271.509 votos con la lista de Jorge Taiana.

En términos porcentuales, la diferencia es impresionante: de una derrota por el 13,5 a una victoria del 0,5%.

La participación parece haber sido un factor clave: en la elección de septiembre fue del 63%, mientras que ahora del 68%.

El dato coincide con una lectura previa del equipo de Santilli, que cifraba la posibilidad de una recuperación en que vuelva a votar en sector que había apoyado a LLA en el balotaje de 2023 pero no había participado hace un mes y medio.