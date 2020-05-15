En el proyecto, presentado por la diputada Noelia Ruiz del bloque de Juntos Por el Cambio, “plasmamos nuestra idea de que la lucha contra la violencia familiar y de género debe ser política de Estado. Así como lo hemos venido impulsando y poniendo en práctica desde los años anteriores” aseguró la diputada Lordén.

“Queremos que el Gobierno lleve a cabo las acciones necesarias para prevenir y asistir situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversidad” expresó la legisladora y explicó que por ejemplo se lo faculta a dotar de los recursos suficientes a la Red Provincial de Hogares de Protección Integral, creada en 2016; contratar en forma directa alojamiento que sirva de refugio temporario para víctimas de violencia y crea un sistema de alerta temprana y seguimiento, entre otras medidas.

En los tres primeros meses del año 2020, hubo 86 femicidios en nuestro país. Solo en el mes de marzo, hubo 24 femicidios; es decir, uno cada 29 horas. De ellos, el 65% fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas y por lo cual 23 niñas y niños perdieron a sus madres durante ese mes. “Estos datos, nos exigen, nos obligan, a legislar y tomar medidas en consecuencia que den protección a los más desprotegidos” remarcó la diputada de Juntos por el Cambio.

“Como dijimos, se trata de políticas de Estado. Durante el Gobierno anterior se sentaron muchas bases que hoy debemos seguir fortaleciendo y ampliando en pos de asegurar el cumplimiento pleno de todos los derechos a los bonaerenses” concluyó Lordén.