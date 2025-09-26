Después de dos décadas, Facón, banda oriunda de la ciudad de Azul, lanzó el disco Ave Fénix, un material que revitaliza los cruces entre música de raíz folclórica y rock, mientras incursiona en nuevos sonidos. Desde el interior bonaerense, la banda resurge con un espíritu festivo que retrata lo más profundo de lo cotidiano en tiempos de incertidumbre.

A comienzos de año, el grupo desembarcó en los Estudios Nakao de La Plata para grabar las diez canciones del álbum, con Turco Chiodi en guitarra y voz principal, Pieri Saldaño en charango y voz, Ricardo Rodríguez en violín, trompeta y voz, Agustín Scillone en bajo, guitarra y coros, Vicente Chiodi en clarinete y saxofón, y Bernardo Lupo en batería, bombo y coros.

Ave Fénix, cuarto disco de estudio de Facón, cuenta con colaboraciones de artistas consagrados y de localidades cercanas a Azul, como Necochea y Olavarría. Participan Santiago y Valentín Andersen de El Plan de la Mariposa, en violín y guitarra eléctrica, en la canción «Un Long Play»; Nano Campoliete, de Bersuit Vergarabat, sumó su acordeón a «Barrio La Fe»; Pablo Vignali repicó su bombo en «Sonrisas Nuevas»; Ignacio Montoya Carlotto tocó el piano con maestría en «Cuando Veo Mi Cara»; y Abril Alconada acompañó en coros y sintetizadores en el tema «Qué bien».

Con la producción artística de Ponche Abraham, el álbum navega entre carnavalitos, pop, chamamé, chacarera y otros universos sonoros. La voz de Turco Chiodi, acompañada por guitarras, suma la cuota de rock, marca registrada de la banda.

El 21 de septiembre del año pasado, Facón regresó con una noche inolvidable en Olavarría. Ahora, con Ave Fénix recién salido del horno, tiene una serie de fechas en Azul, La Plata y Ciudad de Buenos Aires para comenzar a hacerlo rodar.

Fechas:

Azul: 10 de octubre en el Teatro Español (Azul)

CABA: 18 de octubre en Dumont 4040, en el barrio porteño de Villa Crespo.

La Plata: 6 de noviembre en Ciudad de Gatos.