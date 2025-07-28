El referente hotelero comenzó explicando que “hablar de porcentajes es un poco arbitrario porque hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta. Nosotros estamos trabajando bien, pero no debemos dejar de observar que hay por lo menos un 50% de los hoteles cerrados, que es lo que estamos absorbiendo”.

“Tenemos 3 hoteles propios y 3 hoteles que comercializamos, estos últimos están cerrados y uno de los propios también. O sea, estamos trabajando solo con 2. En lo grupal el balance es positivo, en lo individual es negativo” analizó Amaro.

“No se debe tomar esto como parámetro, hay años que se trabaja más en vacaciones de invierno y otras menos. Históricamente no se ha trabajado mucho en invierno en Mar del Plata. No hay gente en Mar del Plata, pero tampoco hay gente en la costa” aclaró el propietario.

En cuanto a los números puntualmente, el referente aclaró que “los contingentes están eligiendo otros destinos, porque hoy hay muchas más opciones de destinos para las vacaciones de invierno”. Respecto de los hábitos Amaro explicó que “la gente hoy compra comida y come en el hotel, antes eso no pasaba; hablamos de un 60-70% de los ocupantes y en promedio hacen 2 noches de alojamiento”.

NB