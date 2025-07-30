DIB - La textil marplatense se encuentra por estos momentos sobrestockeada y sin demanda y la temporada invernal no trajo alivio. Ya pasaron de tener 350 trabajadores a poco más de 200, según denuncian los gremios, que además alertan por despidos sin indemnización y renuncias forzadas por bajos salarios y falta de pagos.

Crisis textil: en tanto, en el país más del 70% del consumo en Argentina se cubre con productos importados. Solo entre enero y mayo las compras de indumentaria al exterior crecieron un 136% por un valor de US$ 1.572 millones, según la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA). En paralelo, las importaciones textiles aumentaron un 93%, muchas veces con precios de dumping: el valor promedio por kilo fue de apenas US$ 5,67.

Mientras la producción de hilados cayó un 14% y la de tejidos un 26%, las importaciones “hormiga”, como las realizadas por plataformas como Shein o Temu, ganan terreno. Solo en mayo ingresaron por plataformas virtuales mercaderías que supera los 50 millones de dólares, y se proyecta un nuevo récord en julio.

En contraste, en lo que va del año cerraron 68 pymes del sector, más de 4.000 empleos se perdieron y el uso de la capacidad instalada cayó al 40%, según datos de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA). La situación es crítica también en el Conurbano donde más del 40% de la maquinaria industrial está detenida.

El sector textil emplea a más de 530.000 personas, el 69% de ellas mujeres, y reúne 24.000 empresas distribuidas en 17 provincias. Representa uno de los pilares productivos de las economías regionales, pero atraviesa su peor crisis en años.

