Media sanción para dos proyectos de ley que apuntan a la inclusión
Lorena Mandagarán, senadora provincial por la UCR, oriunda de Azul, se refirió al aire de LU32 a los proyectos de inclusión que lleva adelante y obtuvieron media sanción en la Cámara Alta Bonaerense. El primero de estos, trata acerca de la implementación de la Hora Silenciosa en supermercados y centros comerciales. El segundo proyecto busca garantizar la accesibilidad a las personas sordas, hipoacúsicas o con dificultades auditivas.
En dialogo con LU32, contó sobre las propuestas planteadas. Respecto a "hora silenciosa”, afirmó que “se busca que haya ciertos ajustes en supermercados y puedan ser accesibles a personas neurodivergentes que se les dificulta la visión por mucha luz o sonidos de parlantes muy alto. La idea es que los super en ciertos horarios tengan estos elementos más bajos, que la familia lo pueda saber y así pueden tener un paseo más amigable”.
En cuanto al proyecto que involucra a personas sordas e hipoacúsicas, explicó que “Se busca una comunicación más rápida y efectiva con operadores que estén capacitados en lenguajes de señas y también con una tecnología más accesible. Estamos ansiosos para que en diputados de la Provincia pueden aprobar la ley”, finalizó.