En dialogo con LU32, contó sobre las propuestas planteadas. Respecto a "hora silenciosa”, afirmó que “se busca que haya ciertos ajustes en supermercados y puedan ser accesibles a personas neurodivergentes que se les dificulta la visión por mucha luz o sonidos de parlantes muy alto. La idea es que los super en ciertos horarios tengan estos elementos más bajos, que la familia lo pueda saber y así pueden tener un paseo más amigable”.

En cuanto al proyecto que involucra a personas sordas e hipoacúsicas, explicó que “Se busca una comunicación más rápida y efectiva con operadores que estén capacitados en lenguajes de señas y también con una tecnología más accesible. Estamos ansiosos para que en diputados de la Provincia pueden aprobar la ley”, finalizó.