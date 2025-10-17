En la tarde de este viernes, alrededor de las 16 horas, se registró un trágico siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 119, en jurisdicción de San Miguel del Monte, zona de Videla Dorna.

Por causas que aún restan definirse, dos vehículos impactaron de manera frontal. Aparentemente, uno de ellos habría intentado una maniobra de sobrepaso.

Uno de los rodados se dirigía desde Tandil hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el otro iba hacia Tandil.

A raíz del impacto, una persona perdió la vida en el lugar, mientras que otras dos resultaron con heridas de consideración y fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud cercano.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal del servicio de emergencias, quienes realizaron tareas de asistencia, rescate y peritajes. Las autoridades judiciales intervinientes llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fatal accidente.

