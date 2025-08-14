Paritaria: Docentes aceptaron la oferta y las condiciones laborales
El Frente de Unidad Docente Bonaerense informa que, tras un proceso de debate y consulta, a través de reuniones de delegadas y delegados y asambleas, y con la decisión de los órganos internos de cada sindicato, se definió la postura de las organizaciones que lo integran respecto de la propuesta paritaria del mes en curso, la cual corresponde a un incremento del 5% para el período agosto/octubre.
Como resultado, todas las organizaciones sindicales que conforman el FUDB resolvieron aceptar la propuesta salarial presentada en la Paritaria por el Gobierno Provincial, decisión que hoy fue comunicada formalmente al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Además se aceptó la Convocatoria a la Comisión Técnica de Condiciones Laborales para tratar una agenda que incluye el Convenio Colectivo de Trabajo y políticas para mejorar el trabajo educativo en proyectos de inclusión, en la educación secundaria y resolver la sobrecarga laboral.
