Como resultado, todas las organizaciones sindicales que conforman el FUDB resolvieron aceptar la propuesta salarial presentada en la Paritaria por el Gobierno Provincial, decisión que hoy fue comunicada formalmente al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Además se aceptó la Convocatoria a la Comisión Técnica de Condiciones Laborales para tratar una agenda que incluye el Convenio Colectivo de Trabajo y políticas para mejorar el trabajo educativo en proyectos de inclusión, en la educación secundaria y resolver la sobrecarga laboral.

MR