"Nosotros a nivel local realizamos una encuesta este lunes y le dimos a conocer la propuesta a todos los afiliados. Olavarría aceptó la propuesta, por más del 50%, casi un 52% aceptó la propuesta", indicó Dubie, quien al momento de la entrevista con LU32 se encontraba en La Plata.

"Nosotros hoy damos una respuesta desde la FEB (Federación de Educadores Bonaerenses, y también responderá la FUD (Federación Universitaria de Docentes). El cierre del sistema sería mañana así que este aumento, si es aprobado, ya se vería plasmado en el cobro del próximo mes", explicó la secretaria general de UDO.

"La situación es difícil en toda la provincia, en todo el país, nosotros no escapamos a esa realidad. Somos conscientes de que las propuestas van de la mano de la inflación y la inflación no proporciona números muy altos. La realidad es que no alcanza, la situación económica es bastante complicada así que nosotros estamos tratando desde nuestro lugar negociar algo que medianamente nos sirva", concluyó Mariana Dubie, secretaria general de la Unión Docentes Olavarría.

CB