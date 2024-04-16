DIB-“La propuesta del 9,5 ofrecida por el ejecutivo logra alcanzar un aumento acumulado para el primer trimestre del 51,7% sobre una inflación para el mismo periodo del 51,6%. En este sentido es que nuestra organización sindical decidió aprobar la propuesta. Asimismo solicitamos la mesa técnica para los trabajadores auxiliares de la educación, de niñez y de salud“, indicaron desde ATE bonaerense.

El Secretario General, Claudio Arévalo, señaló: “En un contexto de ajuste brutal del gobierno nacional que implica el recorte de recursos sobre la provincia de Buenos Aires en miles de millones de pesos valoramos que el gobierno provincial sostenga la negociación colectiva mensual y que siga haciendo los mayores esfuerzos para sostener el salario de los estatales”.

En tanto, en la reunión con el Gobierno se acordó además la reapertura de la mesa paritaria durante el mes de mayo, con el fin de establecer un nuevo incremento ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Más tarde, los gremios docentes fueron recibidos por el Gobierno y recibieron el mismo ofrecimiento del 9,5%, que era evaluado, aunque la mayoría de los sindicatos habrían considerado positivamente la propuesta. La definición del acuerdo se espera para el miércoles.