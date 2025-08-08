DIB - El Ejecutivo bonaerense mostró una propuesta de aumento en dos tramos, que incluía una mejora total del 3,2% a pagar en cuotas iguales del 1,6% en agosto y octubre. De esta manera, se pretendía alcanzar un incremento acumulado entre enero y octubre del 23,7%.

La oferta, sin embargo, fue considerada “insuficiente” por los referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y descartada de plano. En ese marco, los líderes de ese sindicato presentaron una contrapropuesta con cinco demandas clave:

La incorporación de aumento en los 3 meses que abarca el tramo.

Un aumento diferencial para auxiliares de educación y becas de capacitación de salud.

La reubicación excepcional de una categoría.

El pase de todos los trabajadores temporarios a planta permanente.

El pase de becas de capacitación a beca de contingencia con fecha 11 de septiembre.

En la misma línea se pronunciaron, por su parte, los referentes de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN).

El primero de estos gremios hizo sus propios reclamos:

Otorgar un aumento excepcional en los viáticos, acorde a la realidad económica actual.

Convocar de forma urgente a las paritarias sectoriales para abordar los temas pendientes.

Implementar una recategorización automática de una (1) categoría para todos los trabajadores/as.

Avanzar en el traspaso gradual de bonificaciones al sueldo básico, comenzando por la Bonificación 545/15.

Garantizar que los aumentos salariales también incluyan a los jubilados.

Incorporar el pase a planta permanente de los trabajadores en situación de precariedad.

Restituir el 3% de antigüedad, derecho histórico de los trabajadores estatales.

Posteriormente fue el turno del encuentro con los docentes, también por videollamada, que esperaban una propuesta similar. "Se pasó a cuarto intermedio hasta la semana que viene por considerarse insuficiente la propuesta", indicaron fuentes gremiales. En este caso, también el ofrecimiento en dos tramos de 1,6% a cobrar en septiembre y noviembre (correspondientes a las liquidaciones de agosto y octubre, con la base salarial del mes de julio).

Mientras que en caso de los jubilados docentes, la propuesta de 1,6% de agosto se les liquidará a cuenta.

