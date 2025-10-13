Docentes de la provincia de Buenos Aires y del resto del país irán a paro este martes 14 de octubre. La no concurrencia a los lugares de trabajo se da en el marco de una protesta que a nivel nacional impulsa la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para reclamar al Gobierno de Javier Milei mejores condiciones laborales.

“Convocamos a un Paro Nacional de 24 hs y a una Marcha Federal Educativa este martes 14 de octubre para denunciar el ajuste y el desfinanciamiento del Gobierno Nacional en la Educación Pública”, señala el comunicado emitido desde Suteba Olavarría.

También se realizará una Marcha Federal Educativa en Capital Federal, bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”.

Los gremios que adhieren en la provincia de Buenos Aires, son todos los que forman parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que integran Suteba, FEB, Amet (técnicos), Sadop (colegios privados) y Udocba.

Concretamente, las consignas del reclamo son las siguientes: