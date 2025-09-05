DIB - Los establecimientos educativos serán higienizados y desinfectados para abrir sus puertas con normalidad el lunes a primera hora. Las tareas incluirán aulas, sanitarios y espacios comunes de circulación, incluyendo el mobiliario. Se estima que demandan unas seis horas de trabajo por cada cuatro mesas electorales.

Para garantizarlo, se implementará un amplio operativo de limpieza y desinfección que comenzará inmediatamente después del cierre de los comicios y del recuento de votos, entre las 18 y las 24 hs. del próximo domingo, así como también en la jornada del 26 de octubre.

Con este objetivo, la cartera educativa bonaerense dispuso, mediante la Resolución 3915/2025, la creación de un suplemento no remunerativo y no bonificable de $46.900 para el personal auxiliar de las escuelas estatales en las que funcionen mesas de votación. La medida representa una inversión de $862.000.000 y permitirá intervenir en 4.920 establecimientos educativos, beneficiando de manera directa a 1,87 millones de estudiantes.

Asimismo, se establece que las autoridades de los establecimientos de gestión municipal y privada afectados como centros de votación deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el normal dictado de clases al día siguiente de las elecciones.