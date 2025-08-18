DIB - “El ofrecimiento del Estado nacional hacia la Provincia en función de este evento fue cubrir dos micros”, graficó en conferencia de prensa Larroque, al hacer referencia a el recorte presupuestario sufrido por este certamen que está bajo la órbita del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

Como alternativa y más allá del no a los Juegos Evita, la Provincia decidió participar en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) que organizan el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico de Argentina. La cita promete reunir a más de 3000 deportistas de todo el país de más de 50 disciplinas.

“Implica una inversión de casi 600 millones de pesos para que la provincia de Buenos Aires pueda tener una delegación ahí”, dijo Larroque. La edición inaugural de los Juegos JADAR va a ser entre el 9 y el 14 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, pero se van a hacer cada cuatro años en distintas sedes.

