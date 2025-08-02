Potencia Buenos Aires: 'Hay que tratar de vencer este sistema organizado para la impunidad'
En la previa al encuentro del espacio político, con cita en La Rural este sábado 2 de agosto a las 12:00 horas, los referentes locales, provinciales y nacionales de Potencia Buenos Aires visitaron los estudios de LU32. Se trata de Silvina Echeverría, candidata a Concejal en Olavarría; Pedro Vigneau, candidato a Senador Provincial por la Séptima Sección, y María Eugenia Talerico, candidata a Diputada Nacional por Buenos Aires y líder de Potencia Buenos Aires.