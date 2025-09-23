DIB - La provincia de Buenos Aires presentó el programa “Salud Escolar”, destinado a garantizar la vacunación, controles y cuidados a niños y adolescentes. Se evaluará integralmente la salud de 166.000 alumnos de 1º grado.

El plan fue lanzado por el gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, en la ciudad de La Plata. Allí anunciaron que se incluirán vacunación y revisión de esquemas, control bucal, evaluación visual y examen integral de salud por profesionales. En tanto, las familias recibirán una certificación con el detalle de la evaluación de los niños.

En una primera etapa, el programa “Salud Escolar” cuenta con 24 municipios adheridos, aunque se sumarán otros ocho en lo que resta del año. Los beneficiados son Tres Arroyos, Salliqueló, Daireaux, Ramallo, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, Moreno, Las Heras, General Alvarado, Villa Gesell, Olavarría, Azul, Alberti, Suipacha, Mercedes, La Plata, González Chaves, General Arenales, Colón, Morón y Bolívar.

Según informaron desde el Ministerio de Salud, los distritos que se sumarán en breve serán Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Pinto, Lincoln, Pilar, Escobar, Mar Chiquita y La Matanza.