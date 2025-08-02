ÁMBITO FINANCIERO - El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires estableció que, ante la falta de insumos para emitir licencias de conducir en formato físico, los Centros de Emisión deberán entregar una “Constancia de Trámite Aprobado” y habilitar la circulación con la versión digital de la licencia disponible en la app Mi Argentina.

Según precisaron fuentes oficiales, la medida rige hasta el 30 de septiembre de 2025.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Nº 198, publicada en el Boletín Oficial bonaerense. La normativa busca dar respuesta a la escasez de tarjetas plásticas en distintos municipios, lo que impide completar el proceso tradicional de emisión.

Las personas que hayan finalizado el trámite podrán circular portando la constancia junto con la licencia digital, que tiene validez legal conforme a lo establecido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la disposición 55/2025.

Además, la Dirección Provincial de Licencias podrá prorrogar la medida si persisten los inconvenientes. El modelo de constancia fue aprobado como anexo único de la resolución, y deberá ser emitido por cada centro habilitado para asegurar su validez ante controles de tránsito.