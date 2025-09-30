Según explicó la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en PBA el incremento avalado por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación de PBA es del 2,8% a aplicar a partir del mes que comienza mañana, mientras que en los centros de educación de gestión privada de CABA se podrá aumentar hasta un 2,2% para el mismo período.

En el caso de la provincia, el nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos también está originado en los acuerdos salariales a los que llegó el gobierno provincial con los gremios que representan a los trabajadores de la educación.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, explicó que “estas adecuaciones son el resultado de la gestión que realizamos con las autoridades educativas de cada gestión y tienen como objetivo mantener y garantizar la calidad educativa como ha sido siempre el compromiso de las instituciones que representamos”. No obstante, el dirigente aclaró que “las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo para que este aumento, que está por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, no altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados”.

Zurita remarcó que, en los últimos meses, los porcentajes de los incrementos autorizados han sido inferiores a los niveles de costos del funcionamiento de los institutos. No obstante, aclaró Zurita, “los establecimientos hacen este esfuerzo porque somos conscientes de la importancia de mantener un sistema que resulte sustentable, de calidad, con la responsabilidad social que tenemos en educar a nuestros niños y jóvenes”.