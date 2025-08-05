DIB- Según el Decreto 1.650/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, se establece por el lapso comprendido entre el 1º de abril y el 31 de diciembre de 2025 dicho régimen de asignación de módulos “cuyo objeto será conformar un estímulo para el personal de las Plantas Permanente – con estabilidad-, Personal Jerárquico y Autoridades Superiores -sin estabilidad- enmarcados en la Ley N°10.430 hasta el cargo de Director Provincial, que revistan en la Junta Electoral y que desarrollen específicamente funciones vinculadas de modo directo, objetivo, medible y controlable” en el contexto del proceso eleccionario del 7 del mes que viene.

Dicho régimen “podrá alcanzar a personal análogo al referido en el artículo 1º que se encuentre regido por la Ley Nº10.430 u otros estatutos de la Administración Pública Provincial”, siempre que sean convocados para los comicios señalados.

El valor del módulo fue fijado en $ 10.000 “no remunerativo no bonificable”, al tiempo que el régimen “resulta incompatible con la percepción de horas extras”.