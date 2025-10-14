La segunda candidata, tal como pretendía LLA, es Karen Reichardt y a ella la sucederá el armador de la alianza libertaria con el PRO, Sebastián Pareja.

El conflicto se había originado tras la renuncia de José Luis Espert al primer lugar de la nómina, en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico. Asimismo, las boletas únicas de papel (BUP) continuarán con la imagen de Espert debido a que la Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó su reimpresión.

Interpretación de la “paridad de género”

De todos modos, el juez señaló en el texto que “corresponde destacar que las cuestiones aquí debatidas trascienden el caso particular, los candidatos, los partidos y el marco de este proceso electoral, dado que se inscriben en un debate institucional más amplio y profundo sobre el alcance de las acciones positivas y el modo en que deben interpretarse los mecanismos de paridad de género, que se han dictado, en el régimen electoral argentino, para superar la desigualdad real de las mujeres en el acceso a los cargos públicos que continúa vigente”.

Y continuó: “En ese marco no puede dejar de señalarse que, si un decreto reglamentario dictado para hacer efectivas las acciones positivas que impone la Constitución Nacional es invocado, precisamente, para producir el resultado contrario —esto es, la postergación o el desplazamiento de las mujeres en los espacios de representación política— esa situación debe ser objeto de exhaustiva revisión, pues desnaturaliza la igualdad sustantiva que buscan alcanzar esas normas y el compromiso constitucional e internacional que ha asumido el Estado”.

“Dejando a salvo mi opinión y en cumplimiento de lo dispuesto por los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional Electoral, es que resuelvo adecuar y oficializar la lista de candidatos a diputados nacionales, distrito Buenos Aires, de la alianza ‘La Libertad Avanza’, conforme lo ordenado por la Cámara Nacional Electoral en su resolución del 11 de octubre de 2025, incorporando como Anexo I el nuevo orden de prelación establecido”, concluyó el documento.