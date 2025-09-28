Como resultado, se labraron 1.294 actas por diversas infracciones, en cumplimiento de la normativa vigente para el transporte terrestre de pasajeros y de cargas.

Durante todo el año se detectó un exceso de peso en rutas provinciales de 3.485.592 kg, lo que reafirma la importancia de los controles sobre la seguridad y la protección de la infraestructura vial.

Los operativos alcanzaron 35 localidades de la provincia, entre las que se destacan La Plata, Berisso, Ensenada, San Vicente, Magdalena, Brandsen, Berazategui, Quilmes, Chascomús, General Pueyrredón, Cañuelas, Junín, Bahía Blanca, Tandil, Azul, Avellaneda, Ezeiza, entre otras, reforzando la presencia del Estado en distintos puntos estratégicos.