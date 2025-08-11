En relación a la baja, la referente del área reconoció que “era lo que veníamos viendo. Estaba sucediendo tanto en el verano como en los últimos fines de semana a lo largo de junio. La verdad que bajó mucho el consumo y la ocupación”.

Sobre la elección de los argentinos al momento de vacacionar, explicó que “estamos cero competitivos con los países vecinos como Brasil, por las playas sumado a la cuestión climática y eso hace que la gente se vaya afuera”.

Con respecto al programa de turismo social que permite conocer Mar del Plata dijo que “tenemos la suerte de tener la mayor cantidad de costa en la Provincia. Hay muchísimas familias del interior que no tienen la suerte de trasladarse y de conocerlo así que este programa aplica para eso”, concluyó en referencia al programa provincial conocido como ‘Conociendo el mar’.

